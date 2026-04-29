6 от всеки 10 българи усещат дискриминация на работното място. Данните са от проучване на Комисията за защита от дискриминация. Те сочат още, че преди да започне работа всеки втори се чувства отхвърлен заради произход или пол. Възрастта също се оказва бариера особено за хората над 55-годишна възраст, които в над 50% от случаите работодателите гледат като неспособни да се адаптират. Как да получим подкрепа от Комисията за защитa от дискриминация на работното място?

"Това е изключително важен въпрос, тъй като дискриминацията в икономическата сфера влияе пряко върху качеството на живот - върху доходите, неравенствата и бедността. За нас е важно да установим до каква степен тя влияе върху икономиката. 61% от анкетираните посочват, че разпознават дискриминация във всички сфери на обществения живот, включително и в икономиката". Това обясни в Обедния информационен блок по NOVA NEWS членът на Комисията за защита от дискриминация проф. Баки Хюсеинов.

Дискриминацията е свързана и с производителността на труда и икономическия растеж. "Важно е всички хора да имат възможност да работят и да се реализират, да плащат данъци и осигуровки и да бъдат полезни както на държавата, така и на семействата си", подчерта той.

И обясни, че според проучването най-често доскриминацията се среща на пазара на труда - при кандидатстване, наемане и по време на работа. 63,8% от случаите са именно там. "Особено засегнати са хората на възраст между 55 и 64 години. Много работодатели ги възприемат като трудно адаптивни, което води до напрежение, натиск и дори освобождаване по дискриминационни причини", подчерта той.

На второ място са младите хора, които току-що са завършили образованието си. Те често нямат трудов стаж, а работодателите изискват опит, което създава порочен кръг. "Държавата има програми чрез Министерството на труда и социалната политика, като например „Старт в кариерата“, която дава възможност на млади хора до 29 години да натрупат опит в държавни институции", припомни професор Хюсеинов.

И посъветва: "Всеки, който се чувства дискриминиран, може да подаде жалба до Комисията за защита от дискриминация. Ние образуваме производство, събираме доказателства, включително свидетелски показания, и се произнасяме по наличието на дискриминационен елемент. Важно е да се отбележи, че Комисията не разглежда законосъобразността на уволненията - това е в компетенциите на съда. Ние установяваме дали има дискриминация по защитени признаци като възраст, пол, етнос, религия, политическа принадлежност, сексуална ориентация и други".

Редактор: Станимира Шикова