Разкрита е високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, изградена в галериите на бивша мина край Кюстендил. Това съобщиха от ГДБОП, като уточниха, че обектът бил част от мащабна специализирана полицейска операция, насочена срещу производство и разпространение на наркотици, пране на пари и незаконно съхранение на боеприпаси.

Акцията, която започва на 23 април, се провежда съвместно от ГДБОП и ДАНС под надзора на Софийската градска прокуратура и продължава и към момента. По данни на разследващите тя е резултат от близо четиримесечна оперативна работа.

В хода на операцията са задържани трима души – двама в София и един в Кюстендил. Извършени са претърсвания на 10 имота и превозни средства, при които са открити и иззети над 67 килограма марихуана и хашиш, близо 600 000 евро в брой, както и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие.

От ГДБОП уточняват, че оранжерията била оборудвана по високотехнологичен начин и напълно укрита в минните галерии, което затруднявало разкриването ѝ.

Междувременно министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководствата и служителите на ГДБОП за успешната реализация на операцията.

Още данни по случая бяха представени на брифинг в централата на ГДБОП от представители на трите институции.

При разследването е установено, че групата е действала в рамките на организирана престъпна схема, като обвиненията срещу задържаните са за участие в престъпен сговор, наркотрафик, пране на пари и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси. Един от обвиняемите е държал над половин милион евро, за които е знаел, че са придобити от престъпна дейност. Общо обвиняемите са трима, като четвърти участник се издирва, а кръгът на замесените може да се разшири.

Разследващите разкриват, че мащабът на съоръжението е значително по-голям от първоначално съобщеното - става дума за над 20 подземни галерии, оборудвани за отглеждане на канабис. По думите на ГДБОП, това не е просто оранжерия, а „подземен град“, изграден в бивши минни съоръжения.

По данни на разследващите, количествата наркотик са били предназначени основно за трафик към Турция и Близкия изток, а не за вътрешния пазар. Предполага се също, че дейността на групата се е развивала в продължение на години, като оранжериите вероятно са изграждани поетапно.

Установено е още, че над мината има изградена инфраструктура, включително рибарник, което подсказва за допълнително прикритие на дейността. Собствеността на мината все още се изяснява, като към момента собственикът не е сред обвиняемите.

Част от задържаните са криминално проявени и осъждани за наркоразпространение, което допълнително очертава профила на групата като рецидивираща в този тип престъпна дейност. Очаква се процесуално-следствените действия да продължат месеци наред, тъй като работата в минните галерии е рискова и изисква съдействие от специалисти по минно дело, както и допълнителни мерки за безопасност.

