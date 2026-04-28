Конфликтът в Близкия изток остава в застой, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли последното предложение на Техеран за прекратяване на бойните действия. Причината е липсата на яснота около иранската ядрена програма, която според Вашингтон не може да бъде отложена за по-късен етап от преговорите. Последните ходове на страните коментираха бившият министър на отбраната Ангел Найденов и международният анализатор Николай Гълъбов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Найденов смята, че към момента няма сближаване между страните. “Иран настоява първо за прекратяване на бойните действия и решаване на въпроса с корабоплаването в Ормузкия проток, а ядрената тема да остане за финал - нещо, което САЩ категорично не приемат”, допълни той и подчерта, че и двете страни са притиснати от времето - Иран заради икономическите загуби и блокирания петролен износ, а САЩ изтичащия 60-дневен срок за действия без одобрение от Конгреса.

Според Гълъбов икономическият натиск върху Техеран е ключов фактор. Той посочи, че страната губи ежедневно огромни средства и е притисната, което я тласка към преговори. Въпреки това, по думите му, Вашингтон няма да отстъпи от твърдите си позиции, тъй като това би означавало само отлагане на конфликта. Гълъбов изрази умерен оптимизъм, че именно икономическият натиск може да доведе до решение.

Ключов въпрос остава съдбата на иранския обогатен уран. Анализаторите отбелязаха, че евентуално предаване под международен контрол би могло да се превърне в решаващ елемент за изход от кризата. Ролята на Русия обаче остава ограничена, като според Найденов Москва по-скоро действа дипломатически, без да се ангажира пряко.

Що се отнася до България, експертите бяха категорични, че страната трябва да запази ориентацията си към ЕС и НАТО, но да засили собствените си отбранителни способности и да търси по-активна роля в международните решения.

