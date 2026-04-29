Екологично посегателство в Родопите. Унищожено е защитено находище на емблематично растение. Става дума за силивряка, познато още като "Орфеево цвете".

За сериозното нарушение сигнализира местният инициативен комитет, който работи за опазването на землищата на селата Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец и Добростан. По данни на организацията десетки възрастни растения са били изтръгнати с корен, унищожени или захвърлени на място. Находишето на редките цветя, включени в Червената книга, се намира в трудносотъпна местност. Случаят достигнал и до служебния министър на околната среда Юлиян Попов, който вече е реагирал по казуса.

"Установихме посегателството преди два дни. Унищежени са може би около 10% от популацията му. Очевидно има човешка намеса. Растенията няма как да бъдат изтръгнати на цели туфи с корени по естествен начин", обясни в „Здравей, България” Мая Христозова от местния инициативен комитет за опазване на селищата.

По думите ѝ още същия ден - след установяване на нарушението, е подаден сигнал до екоинспекцията. "Във вторник имаше проверка от комисия от експерти, които установиха, че са нанесени щети върху популацията", подчерта Христозова.

"Орфеевото цвете" е защитен вид. То има висока консервационна значимост и напоследък става обект на научни изследвания поради няколко свои уникални свойства. Например, то е изключително толерантно към суша - може да издържа дълго време без вода, буквално да „умре“ и след това да се „възроди“. Затова някои го наричат възкръсващото цвете. Издържа на тъмнина и на минусови температури. Комбинацията от тези качества го прави изключително рядък вид, често изследван от учените за приложение в медицината, екоземеделието и други научни области.

Председателят на „Зелени Балкани" Христо Николов също потвърди за посегателството, но беше категоричен, че находището на рядкото цвете ще се възстанови и ще се спаси. "Не знам точно кой стои зад посегателството, но ще ви кажа и нещо важно. Предложението за нова защитена територия по Закона за защитените територии сме внесли в Министерството на околната среда преди две години. По закон забавянето не може да бъде повече от шест месеца, тоест имаме умишлено забавяне. Има добра новина - във вторник излезе заповед на служебния министър Юлиан Попов, с която се обявява мораториум върху всякакви дейности, включително земекопни и кариерни, в района. Всъщност този терен, където се намира защитеното растение, се оказва апетитен и има инвестиционни намерения за кариера", обясни той.

Битката срещу кариерата в района продължава от години, но най-активно започна през 2021-ва, когато излезе решение на Министерския съвет. Оттогава има множество протести, писма и законови действия за спиране на проекта. В момента има и съдебно дело, което се обжалва във ВАС. "На наша страна са Общинският съвет в Асеновград и редица институции", обясни Христозова.

Случаят с унищожените защитени растения ще бъде докладван на Окръжната прокуратура в Пловдив, за да се търси извършителят. Същевременно служебният министър Юлиан Попов издаде заповед, с която обявява района за защитен и забранява инвестиционни намерения. Заповедта е временна и ще действа до издаването на постоянен акт за обявяване на защитена зона.

