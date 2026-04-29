Парламентарните групи се събират, за да уточнят финалните си стъпки
Ден преди първото заседание на 52-рото Народно събрание продължава организационната подготовка на формациите за старта на новия политически сезон. Първите задачи пред тях, след клетвата утре, ще бъдат да посочат председател на парламента и заместници, както и да излъчат председатели на парламентарните си групи.
От „Прогресивна България“ посочиха кога съставът на техния проектокабинет ще бъде ясен. Междувременно лидерите на третата политическа сила в новия парламент се събират, за да решат под каква форма ще участват в новия парламентарен сезон.
Днес парламентарните групи се събират, за да уточнят финалните си стъпки. От "Прогресивна България" заявиха, че имат важни въпроси за обсъждане, но вече са наясно с какво ще започнат - бюджет, съдебна реформа и борба с цените. За сега обаче продължават да държат в тайна номинацията си за председател на парламента.
"Името ще стане ясно утре и ще бъде съобщено от господин Радев като лидер на партията. Както казах - имаме мнозинството за избор на председател. Няма да има драми 1 месец да го избираме. Изборът ще стане бързо и ефективно. Гражданите ни дадоха именно това - властта, за да решаваме бързо тези неща", обясни Антон Кутев от "Прогресивна България".
От политическата формация на Радев вече имат и очаквания до две седмици да са готови и с кабинет. И отхвърлиха варианта в него да има лица от служебния кабинет. "Аз лично не очаквам. Това ясно мисля го каза и г-н Радев. Това е процедура, която ще започне да тече след седмица. И в крайна сметка нещата са основно в неговите ръце. Очаквам най-късно до 15 май да имаме готово правителство. Така че веднага след това предстои бюджетът", подчерта Кутев.
На дневен ред за новото мнозинство са и редица други спешни задачи. "Едно от най-спешните е усилията по ограничаване на цените и инфлацията. Съдебната реформа е едно широко понятие. То ще включи и Антикорупционната комисия, отговорностите и разследването на главния прокурор. Не само ВСС. Борбата с цените и инфлацията ще е много сложна. Голяма част от причините са външни. Тоест инструментите - при почти готов бюджет и при заложени много мини - няма да са много", обясни Кутев.
На този фон още преди да е ударил първия звънец ПП-ДБ трябва да решат ключов въпрос -ще има ли раздяла в коалицията.
"Трябва да се вземе много разумно и отговорно решение. Ясно е и е видимо за всички, че „Продължаваме промяната“, „Да, България“ и „Демократи за силна България“ имат малко различни идеологии, но има един хубав български израз - единство в многообразието. Моето мнение ще го изразя днес на заседанието на парламентарната група", аяви Велислав Велчков от ПП-ДБ.
Последни щрихи правят и от "Възраждане". "По принцип, по парламентарна традиция, предлагаме господин Цончо Ганев. Но не мога да говоря, преди да е взето такова решение.И досега е имало случаи, когато „Възраждане“ е подкрепяло решения и законодателни промени, предложени от управляващите, ако те са добри за обществото - с поглед към високите цени, към спекулата и към инфлацията", подчерта Петър Петров от "Възраждане".
А ДПС бяха лаконични. "Ще чуете приоритетите ни малко по-късно", заяви Хамид Хамид от ДПС.
