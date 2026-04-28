Новите формации в Народното събрание вече проведоха първата си работна среща преди старта на 52-рия парламент. Така, в очакването на 107-ото правителство на България, те разпределиха местата на народните представители.

Както и да изглежда картината на тези места в първия работен ден, очакваме съвсем скоро да настъпят персонални промени. Причината е, че част от избраните за депутати от „Прогресивна България” ще отстъпят местата си на следващи в листите заради сформирането на състав на ново правителство.

Сред първите задачи пред новото мнозинство, които бяха очертани и от президента Илияна Йотова, и от депутати от „Прогресивна България”, е работата по редовен бюджет на страната ни. Вече четвърти месец държавната хазна работи с бюджета от миналата година. Съветът на синдикатите е да се подходи внимателно към разходите. Ако е необходимо, те да се намалят, това да стане за сметка на капиталовите, а не на социалните разходи.

„Трябва да се внимава с разходите и ако трябва да се реже някъде, то не може да бъде от социалните разходи, а от капиталовите”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в „Интервюто на NOVA”.

