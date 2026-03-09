Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за "Си Би Ес Нюз", че войната на САЩ и Израел с Иран е „почти“ приключила, без да дава подробности за решението на конфликта, който все още бушува в Близкия изток.

„Мисля, че войната е почти приключила. Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили“, каза Тръмп по телефона пред Си Би Ес Нюз, повтаряйки оценките за щетите от войната, които даде в предишните дни.

Тръмп: Следващият лидер на Иран няма да издържи дълго без одобрението ми

Тръмп заяви пред американската телевизия, че САЩ са „много по-напред“ в сравнение с първоначално обявения от него срок на войната от четири или пет седмици.

Междувременно в интервю за американската телевизия "Ен Би Си Нюз" той подчерта, че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран.

"Мисля, че иранците направиха голяма грешка", посочи от друга страна Тръмп по повод избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран на мястото на убития при въздушен удар в рамките на съвместната американско-израелска военна кампания срещу Техеран негов баща Али Хаменей.

По-рано Тръмп каза пред американския в. "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран.

ВСИЧКО ЗА КОНФЛИКТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова