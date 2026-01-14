Министърът на отбраната на Дания заяви, че страната ще засили военното си присъствие в арктическата територия и е в диалог със съюзниците си в НАТО. Това е отговор на критиките от страна на САЩ относно пренебрегване на защитата на Гренландия.

„Ще продължим да засилваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще се съсредоточим още повече в рамките на НАТО върху повече учения и засилено присъствие на НАТО в Арктика“, каза Троелс Лунд Поулсен в изявление пред AFP.

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

То беше изпратено часове преди срещата между гренландски, датски и американски представители в Белия дом относно бъдещето на автономната територия. Лунд Поулсен добави, че Дания „води продължаващ диалог със своите съюзници относно нови и засилени дейности през 2026 г.“

🇬🇱 GROENLAND : Le Danemark annonce "renforcer sa présence militaire au Groenland", sur fond de tensions avec les États-Unis (ministère de la Défense). pic.twitter.com/ubIBeLGDCD — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 14, 2026

Редактор: Цветина Петкова