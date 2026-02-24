Снимка: БГНЕС/ЕПА
"Комерсант": От 2012 г. не е проведено съдебно производство за предполагаемо въоръжено нападение срещу него, което да доведе до присъди
Съобщението на сръбската полиция за пореден готвен атентат срещу сръбския президент Александър Вучич предизвика сериозен интерес от страна на руските медии, включително и на държавните агенции.
На 23 фивруари властите в Белград сензационно съобщиха, че полицията в Кралево, в сътрудничество с членове на Агенцията за сигурност и информация, е арестувала двама души - Д. Р. на 51 г. и М. Р. на 43 г. Срещу двамата имало "обосновано основание за тяхно участие срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия, включително и в подготовката за нападение срещу живота на президента Вучич". В периода декември 2025 г.- февруари 2026 г. те организирали насилствена промяна на конституционния ред на Сърбия и сваляне от власт на най-висшите държавни органи, като организирали придобиването на оръжие и нападение срещу живота на президента на Република Сърбия, съпругата му и децата му, както и срещу служители на Министерството на вътрешните работи.
Арестуваха двама заподозрени за подготовка на атентат срещу сръбския президент и семейството му
По този повод руските медии припомят и за други предполагаеми опити за покушение срещу Вучич. "Александър Вучич заяви, че сръбските власти разполагат с доказателства за планиран опит за покушение срещу него и членовете на семейството му. През последните години имаше няколко съобщения за евентуални опити за покушение и заплахи срещу Вучич, а самият той е говорил за хиляди подобни публикации в интернет. По време на управлението на неговата Сръбска прогресивна партия от 2012 г. до момента няма нито едно приключено съдебно дело, свързано с подготовката на въоръжено нападение срещу президента на Сърбия с конкретни обвиняеми“, съобщи РИА Новости.
Държавната агенция ТАСС отбеляза, че двама души са арестувани по подозрение в подготовка на опит за покушение срещу Вучич. Интерфакс цитира изявление на сръбското Министерство на вътрешните работи, в което се казва, че „според разследването от декември 2025 г. до февруари 2026 г. задържаните (родени през 1975 г. и 1983 г.) са подготвяли план за покушение срещу президента и членовете на неговото семейство“.
"Комерсант“ подчерта, че "редовно се появяват съобщения за опити за покушение срещу президента, докато същевременно от 2012 г. насам в Сърбия не е проведено пълноценно съдебно производство за предполагаемо въоръжено нападение срещу държавния глава, което да доведе до конкретни присъди срещу извършителите".Редактор: Иван Петров
