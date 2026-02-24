Съобщението на сръбската полиция за пореден готвен атентат срещу сръбския президент Александър Вучич предизвика сериозен интерес от страна на руските медии, включително и на държавните агенции.

На 23 фивруари властите в Белград сензационно съобщиха, че полицията в Кралево, в сътрудничество с членове на Агенцията за сигурност и информация, е арестувала двама души - Д. Р. на 51 г. и М. Р. на 43 г. Срещу двамата имало "обосновано основание за тяхно участие срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия, включително и в подготовката за нападение срещу живота на президента Вучич". В периода декември 2025 г.- февруари 2026 г. те организирали насилствена промяна на конституционния ред на Сърбия и сваляне от власт на най-висшите държавни органи, като организирали придобиването на оръжие и нападение срещу живота на президента на Република Сърбия, съпругата му и децата му, както и срещу служители на Министерството на вътрешните работи.

Арестуваха двама заподозрени за подготовка на атентат срещу сръбския президент и семейството му

По този повод руските медии припомят и за други предполагаеми опити за покушение срещу Вучич. "Александър Вучич заяви, че сръбските власти разполагат с доказателства за планиран опит за покушение срещу него и членовете на семейството му. През последните години имаше няколко съобщения за евентуални опити за покушение и заплахи срещу Вучич, а самият той е говорил за хиляди подобни публикации в интернет. По време на управлението на неговата Сръбска прогресивна партия от 2012 г. до момента няма нито едно приключено съдебно дело, свързано с подготовката на въоръжено нападение срещу президента на Сърбия с конкретни обвиняеми“, съобщи РИА Новости.

Държавната агенция ТАСС отбеляза, че двама души са арестувани по подозрение в подготовка на опит за покушение срещу Вучич. Интерфакс цитира изявление на сръбското Министерство на вътрешните работи, в което се казва, че „според разследването от декември 2025 г. до февруари 2026 г. задържаните (родени през 1975 г. и 1983 г.) са подготвяли план за покушение срещу президента и членовете на неговото семейство“.

"Комерсант“ подчерта, че "редовно се появяват съобщения за опити за покушение срещу президента, докато същевременно от 2012 г. насам в Сърбия не е проведено пълноценно съдебно производство за предполагаемо въоръжено нападение срещу държавния глава, което да доведе до конкретни присъди срещу извършителите".

Редактор: Иван Петров