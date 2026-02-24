Сръбската полиция арестува двама мъже от централния град Кралево - 51-годишен и 43-годишен, по подозрение, че в съучастничество са планирали покушение срещу президента Александър Вучич и семейството му.

Според разследването те „подготвили деяние срещу конституционния ред и сигурността на страната“, съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи, цитирани от кореспондента на БТА в Белград Теодора Енчева.

Двамата задържани са заподозрени, че в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. са организирали насилствена промяна на конституционния ред на Сърбия и сваляне от власт на най-висшите държавни органи чрез придобиване на оръжие и нападение срещу живота на президента на Сърбия, съпругата му и децата му.

Двамата са заподозрени и в нападение срещу служители на МВР на Сърбия. Те са задържани до 48 часа.

