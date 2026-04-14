Президентът на Световната банка Аджай Банга предупреди за предстояща глобална криза, свързана с недостига на работни места, която може да се задълбочи дори след края на военните конфликти.

По думите му през следващите 10 до 15 години около 1,2 милиарда души в развиващите се страни ще достигнат трудоспособна възраст. При сегашните икономически тенденции обаче се очаква да бъдат създадени едва около 400 милиона работни места, което би довело до дефицит от приблизително 800 милиона позиции.

Банга посочи, че военните конфликти, включително напрежението между САЩ, Израел и Иран, засенчват част от икономическите рискове в краткосрочен план, но не трябва да отклоняват вниманието от дългосрочните глобални предизвикателства.

Той подчерта необходимостта правителствата и международните институции да действат паралелно - както за овладяване на текущите кризи, така и за създаване на устойчиви икономики. Сред ключовите приоритети са подобряване на достъпа до електричество и чиста вода, както и насърчаване на инвестициите и заетостта.

От Световната банка заявяват, че ще работят с развиващите се държави за подобряване на бизнес средата чрез реформи, по-голяма прозрачност, борба с корупцията и облекчаване на трудовото и търговското законодателство.

Банга предупреди още, че липсата на достатъчно работни места може да доведе до засилена нелегална миграция и нарастваща глобална нестабилност. По данни на ООН към 2025 г. над 117 милиона души по света са били разселени.

Редактор: Цветина Петкова