Вярвам, че още следващия сезон ще кара на нивото, на което беше
„Възстановяването на Малена върви много добре. Като лекар ортопед съм доста впечатлен". Това съобщи пред журналисти бащата и треньор на Малена Замфирова - Анатолий.
По думите му въпреки множеството счупвания, сноубордистката ни вече може да върти колело, да управлява крайника до някаква степен и заедно започват работа по възстановяване на мускулатурата.
„Това, което не бяхме отчели, а е хубавата новина - в организма има памет и знаете, че ако отложите смяната на тазобедрена става с една или две години, след това възстановителният процес е ужасно дълъг и даже понякога е невъзможно да се възстанови пълната функционалност. При нея имахме късмет, че предишната седмица тя беше трета в света, беше в топ форма и идваше от Олимпиадата, от Световната купа. Клетъчната ѝ памет много бързо връща организма към старите настройки и тя се възстановява светкавично бързо. Много съм оптимистичен и вярвам, че тя още следващия сезон ще кара на нивото, на което беше, така че новините са добри откъм Малена“, каза Замфиров.
Той обясни още, че следствието за инцидента не е завършило, но това предстои. След това те ще внесат искове и жалби. „Но тук ситуацията е доста сложна, защото това е, доколкото аз знам, някакъв студент. Какви искове можем да предявим към някакъв студент е силно спорно. Така че това са съвсем друг свят, съдебни дела и адвокати. Сега първо да свършим с лекарите и рехабилитаторите, да се върне тя отново при треньорите и съотборниците си, а юридическите въпроси можем да ги отлагаме поне една година, за да се оценят щетите. Ще се опитаме и там да ви държим в течение, но на този етап е съвсем в началото - тече следствие, ние търсим подходящи адвокати. Толкова мога да дам като информация”, каза още той.
Сноубордистката ще участва в закриването на сезона на Федерацията по ски.Редактор: Ина Григорова
