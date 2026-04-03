Малена Замфирова вече се движи сама и дори изкачва стълби с помощта на патерици, въпреки тежките травми.

16-годишната сноубордистка пострада преди месец при тежък инцидент в Шпиндлерув Млин, след като беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури и претърпя няколко операции.

Малена е вече у дома - в България. Започнала е и активна рехабилитация. За нея се грижи екип от физиотерапевти с ръководител Михаил Ненов. Очаква се възстановяването на талантливата ни звезда да продължи до есента. А екипът около нея обаче си е поставил амбициозната задача Малена да се завърне за старта от Световната купа в Кортина Д’Ампецо, Италия през декември.

"Целта е до средата на месец юни костите ѝ да зараснат. Ако това се случи, до месец ноември ще тренира за натрупване на мускулна маса", сподели бащата на Малена. Той каза, че момичето е роден боец, а шокът за семейството отминал, след като е станало ясно, че няма опасност за живота ѝ.

