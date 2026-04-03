Сноубордистката Малена Замфирова вече е в България. Това съобщиха от Българската ски федерация.

16-годишната спортистка пострада преди месец при тежък инцидент в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, където беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури от дясната страна на тялото – от рамото до бедрената кост, и претърпя няколко операции.

Въпреки тежките травми, Малена вече се движи сама и дори изкачва стълби с помощта на патерици. Започнала е и активна рехабилитация. За нея се грижи екип от физиотерапевти с ръководител Михаил Ненов. Очаква се възстановяването на талантливата ни звезда да продължи до есента. Екипът около нея обаче си е поставил амбициозната задача Малена да се завърне за старта от Световната купа в Кортина Д’Ампецо, Италия през декември.

"Целта е до средата на месец юни костите ѝ да зараснат. Ако това се случи, до месец ноември ще тренира за натрупване на мускулна маса", сподели бащата на Малена. Според него има реален шанс тя да участва в старта от Световната купа на 10 декември, но ако не е готова, завръщането й ще се отложи вероятно за януари. Казва още, че тя е роден боец, а шокът за семейството отминал, когато станало ясно, че няма опасност за живота ѝ.

Преди този сезон сноубордистката постигна две трети места за Световната купа и общо 9 пъти бе в топ 10 на най-престижната надпревара. При дебюта си на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина през февруари Замфирова завърши на десето място. В Европейската купа тя постигна 2 победи.