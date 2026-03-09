Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова претърпя сложна операция в болница в австрийския град Грац. Интервенцията е продължила повече от шест часа и е приключила около 15:00 ч. местно време, съобщиха от Българската федерация по ски.

Операцията е отнела значително време заради реставрацията на раздробената бедрена кост на 16-годишната спортистка. Хирурзите са фиксирали таза и са премахнали външните фиксатори, които стабилизираха костите до момента. Според главния хирург на клиниката интервенцията е преминала много добре.

По-късно тази седмица се очаква Малена да бъде подложена на допълнителна хирургична процедура в областта на рамото, която ще бъде извършена от друг специалист.

Надеждата ни в сноуборда бе транспортирана в клиника в австрийския град Грац, след като скиор я помете на писта в Чехия.

Последната информация от нейните близки преди дни беше, че е започнала да диша, без да ѝ се подава допълнително кислород и, че е контактна.

Освен счупванията, Замфирова има и травма на белия дроб.