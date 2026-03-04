Пиян турист рани тежко най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова. Младата спортистка претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия. Инцидентът се е случил вчера около 15:00 часа. Новината съобщиха от Българската федерация по ски.

Няколко часа по-рано Малена Замфирова приключва сутрешната си тренировка – част от подготовката ѝ за старт от Световната купа, и с нейния щаб решават да закупят редовни карти и да останат на пистата като туристи.

Малена Замфирова с бронз в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Полша

Вицепрезидентът на федерацията по ски Георги Бобев уточни, че ударът е настъпил в свободна зона. Тя е била връхлетяна в гръб от чуждестранен гражданин, който се е движил с много висока скорост и е бил под въздействието на алкохол. Инцидентът се е случи пред очите на личния ѝ треньор и баща Анатолий Замфиров, както и на други състезатели от отбора – Тервел Замфиров и Александър Кръшняк.

Малена е получила множество фрактури и бе откарана с хеликоптер в болница в град Храдец Кралове. Там медиците извършиха спешни манипулации и оперативни интервенции за стабилизиране на състоянието ѝ.

След консултации със специалисти от Германия и Австрия е взето решение Малена да бъде преместена в клиника в град Грац. „Транспортирането ще се извърши със специализиран транспорт, като в петък ѝ предстои основна и много сложна оперативна интервенция за стабилизиране на бедрото”, обясни Георги Бобев. Той потвърди, че травмите са сериозни – тежки фрактури в областта на таза и бедрената кост.

В момента чешките власти водят полицейско разследване. От Българската федерация по ски са категорични, че ще потърсят съответната отговорност от извършителя. „Това е изключително безотговорно поведение. Недопустимо е елитен спортист да претърпи такъв инцидент в относително равна зона в края на пистата”, подчерта Бобев.

Очаква се състезателката да остане в Австрия поне седмица, след което ѝ предстои дълъг период на рехабилитация в България. Въпреки тежката ситуация, от федерацията се надяват на бързо възстановяване предвид отличната физическа форма на младия организъм на Малена.

Инцидентът се е случил в равната зона до началната станция на лифта под ски пистата – в така наречената „безопасна зона”. Наоколо е имало много деца и други туристи.

След фурора през миналата година, Малена Замфирова записа силни резултати и през този сезон. Тя остана на стотни от класиране на четвъртфиналите на Олимпийските игри, а през миналия уикенд записа третия си подиум за Световната купа след бронзовия медал в полския зимен център Криница.