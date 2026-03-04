Снимка: архив БФСКИ
-
След агресия на пътя и счупена челюст: Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и три години чака справедливост
-
Близки на загинал при катастрофа в София настояват за справедлива присъда
-
Американски изтребители бяха свалени по погрешка близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)
-
„Изпитвам страшни болки, не мога да дишам, спя на стол”: Говори шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев
-
Бус с ученици катастрофира в София, почина шофьорът
-
Най-малко 36 загинали при наводнения в Бразилия (ВИДЕО)
Българската спортистка е претърпяла няколко операции
Пиян турист рани тежко най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова. Младата спортистка претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия. Инцидентът се е случил вчера около 15:00 часа. Новината съобщиха от Българската федерация по ски.
Няколко часа по-рано Малена Замфирова приключва сутрешната си тренировка – част от подготовката ѝ за старт от Световната купа, и с нейния щаб решават да закупят редовни карти и да останат на пистата като туристи.
Малена Замфирова с бронз в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Полша
Вицепрезидентът на федерацията по ски Георги Бобев уточни, че ударът е настъпил в свободна зона. Тя е била връхлетяна в гръб от чуждестранен гражданин, който се е движил с много висока скорост и е бил под въздействието на алкохол. Инцидентът се е случи пред очите на личния ѝ треньор и баща Анатолий Замфиров, както и на други състезатели от отбора – Тервел Замфиров и Александър Кръшняк.
Малена е получила множество фрактури и бе откарана с хеликоптер в болница в град Храдец Кралове. Там медиците извършиха спешни манипулации и оперативни интервенции за стабилизиране на състоянието ѝ.
След консултации със специалисти от Германия и Австрия е взето решение Малена да бъде преместена в клиника в град Грац. „Транспортирането ще се извърши със специализиран транспорт, като в петък ѝ предстои основна и много сложна оперативна интервенция за стабилизиране на бедрото”, обясни Георги Бобев. Той потвърди, че травмите са сериозни – тежки фрактури в областта на таза и бедрената кост.
В момента чешките власти водят полицейско разследване. От Българската федерация по ски са категорични, че ще потърсят съответната отговорност от извършителя. „Това е изключително безотговорно поведение. Недопустимо е елитен спортист да претърпи такъв инцидент в относително равна зона в края на пистата”, подчерта Бобев.
Очаква се състезателката да остане в Австрия поне седмица, след което ѝ предстои дълъг период на рехабилитация в България. Въпреки тежката ситуация, от федерацията се надяват на бързо възстановяване предвид отличната физическа форма на младия организъм на Малена.
Инцидентът се е случил в равната зона до началната станция на лифта под ски пистата – в така наречената „безопасна зона”. Наоколо е имало много деца и други туристи.
След фурора през миналата година, Малена Замфирова записа силни резултати и през този сезон. Тя остана на стотни от класиране на четвъртфиналите на Олимпийските игри, а през миналия уикенд записа третия си подиум за Световната купа след бронзовия медал в полския зимен център Криница.
Последвайте ни