Малена Замфирова се качи на подиума при жените, а Радослав Янков и Тервел Замфиров завършиха съответно шести и седми при мъжете. Класиранията са от втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Криница, Полша.

На 1/2-финала Малена нямаше право да избира трасе срещу Лучия Делмасо и загуби с 37 стотни. Така на малкия финал отново Замфирова срещна Рамона Терезия Хофмайстер. Именно германката я отстрани в първия кръг на директните елиминациите на Олимпиадата. Този път българката триумфира, печелейки малкия финал и бронзовия медал, предава БГНЕС.

Тервел и Малена Замфирови: Милано-Кортина стана сцена за цялото човечество и ние бяхме част от актьорите (ВИДЕО)

Преди година, на 5 март, Малена направи първи подиум в кариерата си за Световната купа. Тогава тя остана втора в същия курорт Криница.

Редактор: Ина Григорова