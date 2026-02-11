"Милано-Кортина стана сцена за цялото човечество и ние бяхме част от актьорите. Това бяха първите ни игри и на двамата и бяхме заедно, беше изключително вълнуващо и различно преживяване". Това казаха пред NOVA бронзовият олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров и Малена Замфирова, която се класира на десето място в същата дисциплина при жените. Те споделиха емоциите си от Зимната олимпиада в Милано-Кортина.

"Това е емоция, каквато няма на друго място на света. Изключително преживяване, усещаш вниманието на публиката, олимпийската емоция, обединението на всички спортове и на целия свят. За нас участието там беше голямо постижение, а самият факт, че двамата от едно семейство влязохме в топ 10 при мъжете и при жените е подарък, за който се чувствам благословен, че получихме", сподели олимпийският медалист.

Тервел описа организацията и атмосферата в олимпийското село. По думите му тя е била на много високо ниво.

"Италианците са много добри домакини, така че аз винаги се чувствам добре в тяхната компания и на тяхна територия. Готвачите бяха добри, италианската кухня няма нужда и аз да я хваля, смятам, че цял свят е запознат с нея, тя е възприета навсякъде, грижата беше страхотна, а олимпийското село - добре организирано с хубаво настаняване. Аз съм голям фен на лазанята и когато имаше възможност да хапна, винаги го правех", допълва той.

"За мен остава незабравим спомен как гледах брат ми да печели бронза на олимпиадата, а сигурна съм, че за него е било още по-вълнуващо и незабравимо и се надявам, че следващият път ще надградим и бронза", каза 16-годишната Малена.

Двамата спортисти коментираха и хумористичното видео, заснето на летището в Италия, което събра милиони гледания в социалните мрежи само за няколко часа.

"Идеята за видеото беше негова. След всички олимпийски игри има много видеа в интернет, които са с тази идея и стават вайръл", каза Малена. "Абсолютно спонтанна е цялата ситуация, но просто попаднахме на супер готин човек, който реагира по най-якия начин и стана много силно видео ", допълни Тервел.

Тервел и Малена Замфирови присъстваха на Церемонията по награждаване на най-добрите спортисти на София за 2025. На събитието, което се проведе в Музея на спорта, двамата сноубордисти бяха официално обявени за лица на инициативата „София - Европейска столица на спорта“ за 2026 година.

"Нашата цел като спортисти и посланици на спорта е да рекламираме спорта сред младите и децата, да ги изведем от зависимостите и телефоните и да им покажем радостта от движението, да им покажем света на спорта, да ги доближим до природата и до хубавите емоции, на които ние сме се насладили", каза Тервел.

"Ние не сме тръгнали да ставаме спортисти заради резултати и класиране. Ние сме станали спортисти, защото обичаме спорта, планината, движението и природата. Това ще се опитваме да покажем като част от инициативата „София - Европейска столица на спорта“, допълни той.

