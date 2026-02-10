-
Сред дарителите на музея е и една от най-титулуваните ни сноубордистки – Александра Жекова
Бронзовият ни олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров се завърна на родна земя снощи, след като записа името си в историята на българския спорт. Той донесе първото за България отличие от зимни олимпийски игри от 20 години насам.
Олимпийският медалист Тервел Замфиров се прибра в България
Музеят пази и златния спомен от Нагано 1998, когато Екатерина Дафовска става единствената ни досега олимпийска шампионка от зимни игри, спечелвайки злато в дисциплината 15 км индивидуално в биатлона. „И до днес звучат в ушите ми думите на незабравимата Вера Маринова: „9 февруари 1998 година, Нагано, Япония – България има своята Екатерина Велика“, споделя уредничката на музея Катя Иванова.
„Той е не само мечтан, но и очакван“, допълва Жекова. Тя разкрива, че познава Тервел още от дете и винаги е вярвала в потенциала му.
ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда
Според Жекова бронзовият медал е бил напълно реалистична цел, но най-важното е, че младият сноубордист е успял да се съхрани психически. „Той знаеше колко важен е този медал за България, но успя да се справи с напрежението. Тервел е много млад, а вече притежава мъдростта на истински олимпиец“, казва тя.
