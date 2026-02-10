Бронзовият ни олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров се завърна на родна земя снощи, след като записа името си в историята на българския спорт. Той донесе първото за България отличие от зимни олимпийски игри от 20 години насам.

Зад бронзовия му медал стоят четири години упорит труд, а всичко се решава за по-малко от минута. В крайна сметка няколко милиметра носят олимпийското отличие на Тервел Замфиров.

Историческият му успех намира мястото си сред най-големите постижения на България на Зимни олимпийски игри, съхранявани в Музея на физическата култура и спорта. Там са изложени експонати като състезателното трико на Евгения Раданова, с което тя печели сребърен медал в шорттрека през 2006 г.

Олимпийският медалист Тервел Замфиров се прибра в България

Музеят пази и златния спомен от Нагано 1998, когато Екатерина Дафовска става единствената ни досега олимпийска шампионка от зимни игри, спечелвайки злато в дисциплината 15 км индивидуално в биатлона. „И до днес звучат в ушите ми думите на незабравимата Вера Маринова: „9 февруари 1998 година, Нагано, Япония – България има своята Екатерина Велика“, споделя уредничката на музея Катя Иванова.

Сред дарителите е и една от най-титулуваните ни сноубордистки – Александра Жекова, участничка в четири олимпиади. Тя си спомня началото на своя път и подчертава, че успехът на Тервел е резултат от дългогодишни усилия на много хора.

„Той е не само мечтан, но и очакван“, допълва Жекова. Тя разкрива, че познава Тервел още от дете и винаги е вярвала в потенциала му.

ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда

Според Жекова бронзовият медал е бил напълно реалистична цел, но най-важното е, че младият сноубордист е успял да се съхрани психически. „Той знаеше колко важен е този медал за България, но успя да се справи с напрежението. Тервел е много млад, а вече притежава мъдростта на истински олимпиец“, казва тя.