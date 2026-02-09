Бронзовият олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров се завърна на българска земя. 20-годишният талант завоюва първото за страната ни отличие от зимни игри от 20 години насам.

Замфиров сподели своите първи думи след емоционалното посрещане. Той изрази благодарност за шанса, който е получил. Олимпийският медалист подчерта, че успехът идва с правилна нагласа и отдаденост. „Случи ми се нещо много хубаво. Какъв да бъда, освен позитивен?”, обобщи Замфиров.

Сноубордистът заяви, че спортът му получава сериозна подкрепа от държавата и определи федерацията като една от най-добре функциониращите в българския спорт. „Смея да твърдя, че сме в най-добре функциониращата федерация в българския спорт”, заяви той.

Замфиров определи последното състезание като силно и показателно за истинското лице на спорта. „Смятам, че съдбата беше на наша стлайна”, допълни той.

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев посрещна бронзовия медалист на летище "Васил Левски" София. „Благодаря за емоциите. След 20 години отново качи България на олимпийския подиум. Този медал е резултат от много труд, постоянство и вяра. Цялата нация се гордее с теб. Сигурен съм, че ще продължаваш да ни радваш с още много нови отличия от най-големите спортни форуми“, заяви той.

В малкия финал на паралелния гигантски слалом Замфиров се пребори за медала след изключително драматично спускане, резултатът от което беше решен с фотофиниш. Подиумът за студента по ветеринарна медицина идва, година след като спечели световната титла и навлезе безапелационно в мъжкия сноуборд.

Спортният журналист Павлета Рашкова определи отличието като напълно заслужено, извоювано след изключително драматично спускане в малкия финал на паралелния гигантски слалом, решен с фотофиниш. Тя припомни, че подиумът идва само година след световната титла на Тервел и категоричното му навлизане в мъжкия сноуборд.

Журналистът акцентира и върху символиката на успеха – съдбовните секунди, в които по-рано същия ден сестра му Малена отпада с минимална разлика, а малко по-късно късметът се връща при Тервел. По думите ѝ това е поредното доказателство, че спортът е „велико явление“, в което талантът, трудът и шансът вървят ръка за ръка.

Павлета Рашкова коментира и по-широкия контекст – защо България трудно достига до медали на зимни Олимпийски игри. Тя посочи разликите в базата, подготовката и ресурсите спрямо държави като Норвегия, Австрия и Германия, но подчерта, че въпреки това българската делегация е изключително талантлива и надеждите за още успехи остават.

В заключение Рашкова открои личността на Тервел Замфиров – скромен, уравновесен и интелигентен млад човек, който говори спокойно и зряло за успехите си. Според нея най-трудното тепърва предстои, защото очакванията ще бъдат по-високи, но бъдещето пред него – и пред българския сноуборд – изглежда повече от обещаващо.