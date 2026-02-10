-
Той публикува видео, което събра милиони гледания в социалните мрежи
Олимпийският медалист Тервел Замфиров прояви чувство за хумор на летището в Италия.
След като се прибра у нас, спортистът публикува забавно видео. На него се вижда как на проверката преди полета детекторът за метал изписка. Служителят го спира, а Замфиров, вместо метал, вади медал изпод блузата си.
Олимпийският медалист Тервел Замфиров се прибра в България
Служителят също реагира с чувство за хумор и поздравява българина.
Видеото събра милиони гледания в социалните мрежи само за няколко часа.
Редактор: Ина Григорова
