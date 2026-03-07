Елитни сноубордисти изразиха подкрепата си към 16-годишната спортистка Малена Замфирова, която пострада тежко на 3 март след сблъсък в гръб от скиор на пистата в Шпиндлерув Млин. Днес на състезание от Световната купа почти всички състезатели се появиха с по две черни ленти на всяка буза, запазена марка на състезателката, в знак на съпричастност и подкрепа.

„Поздрави, Малена!“, извика австрийката Сабине Пайер, а италианката Елиса Фава добави: „Очакваме те скоро!“. Кураж на българката даде и Елиса Кафонт.

Пиян турист помете на писта в Чехия Малена Замфирова, откараха я с хеликоптер в болница

Братът на Малена Тервел Замфиров както и Радослав Янков също бяха с черни ленти под очилата. „Малена, за теб!“, заяви Радослав след загубата си на осминафиналите от Андреас Промегер.

Междувременно стана ясно, че състоянието на Малена се подобрява. Вчера тя трябваше да претърпи сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац, но операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост е отложена за понеделник. Освен бедрото, тя има и наранявания на таза и лопатката на рамото.

