Спонтанна подкрепа за пострадалата при нелеп инцидент в Чехия Малена Замфирова дойде от Пампорово. Участниците в зимното състезание „Рестарт Оупън Къп” изпратиха на българската сноубордистка символичен „родопски огън”.

Замфирова е победителка от миналото издание на тази надпревара, припомнят организаторите. Над 100 души, на възраст от 5 до 82 години, се спуснаха по ски пистите в няколко дисциплини. Сред тях имаше и множество ски учители от курорта.

„Рестарт Оупън Къп” се провежда за втора година с амбицията да се превърне в устойчива инициатива по трасетата под връх Снежанка.

