Снимка: БГНЕС, архив
-
Шофьор остана без книжка и регистрационни номера по погрешка
-
Неизвестни продължават да палят входа на блок в столичния квартал „Сухата река”
-
Временно ограничават движението по АМ „Струма”
-
Лора Христова се завръща на родна земя
-
Деца и адреналин на Витоша: Проведе се уникално състезание по сноуборд
-
За първи път от 16 години: Медал за България на Световно по лека атлетика (ВИДЕО)
Тя пострада при нелеп инцидент в Чехия
Спонтанна подкрепа за пострадалата при нелеп инцидент в Чехия Малена Замфирова дойде от Пампорово. Участниците в зимното състезание „Рестарт Оупън Къп” изпратиха на българската сноубордистка символичен „родопски огън”.
Замфирова е победителка от миналото издание на тази надпревара, припомнят организаторите. Над 100 души, на възраст от 5 до 82 години, се спуснаха по ски пистите в няколко дисциплини. Сред тях имаше и множество ски учители от курорта.
Малена Замфирова претърпя нова операция след тежкия инцидент в Чехия
„Рестарт Оупън Къп” се провежда за втора година с амбицията да се превърне в устойчива инициатива по трасетата под връх Снежанка.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни