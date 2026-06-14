Никола Цолов получи ново наказание от стюардите на Международната автомобилна федерация (ФИА), като сегашното е заради изпреварване извън пистата срещу прекия конкурент за титлата към този момент Габриеле Мини. Така българският пилот на Кампос беше свален до четвърто място.

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Цолов изпревари Мини пет обиколки преди края при излизането от завой номер 10, но стюардите откриха проблем в това.

„Пилотът на автомобил номер 6 (Цолов) обясни, че е бил с гумите софт и е атакувал автомобил номер 9 (Мини) в десетия завой, където автомобил номер 9 излезе от външната страна. Заради различните стратегии, това беше просто изпреварване в излизането от 10 и влизането в 11. Той каза, че не е напускал трасето и изпреварването вече е било направено", пишат от ФИА след изслушването и вземането на решение.

„Пилотът с автомобил номер 9 заяви, че е защитавал позиция, но е оставил достатъчно място за съперника в завой номер 11. Той също така добави, че при излизането си автомобил номер 6 е получил предимство, защото е завършил маневрата извън трасето", добавят те.

В крайна сметка стюардите признаха за коректно изслушването на Мини и наказват Цолов с пет секунди. Така българинът завършва четвърти, а Мини се качва на подиума с трето място. Това означава, че италианецът вече има преднина от пет точки срещу Цолов след Гран при на Барселона.

Редактор: Мария Барабашка