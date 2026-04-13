Храмове, църкви и джамии – Керала е място, където духовността има много лица. Какво е посланието на тази частица от Индия - споделя пътешественикът и журналист Маги Гигова.

"В Керала, освен че е най-гъсто населеният щат в Индия, има най-много образовани хора. 98% от тях са завършили гимназия и почти такъв процент имат висше образование. Страшно много хора от там работят в чужбина. Друго такова място няма”, разказва тя.

"Там има 44 реки. Там не страдат от липса на вода, а тропическия климат осигурява по четири реколти годишно. Природата е много благодатна. Може би затова хората не са бедни", допълва още пътешественичката.

