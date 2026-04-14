В светлината на настоящата ситуация правителството реши да преустанови автоматичното подновяване на споразумението за отбрана с Израел. Това обяви италианският премиер Джорджа Мелони по време на събитието Vinitaly във Верона, цитирана от агенция ANSA.

Мелони също така посрещна предпазливо призива на Клаудио Дескалци, главен изпълнителен директор на италианския енергиен гигант ЕНИ, към Европа да преосмисли решението си за забрана на целия внос на газ от Русия до края на 2027 г.

"Дескалци е професионалист в своята сфера и аз разбирам неговата гледна точка, но продължавам да се надявам, че когато този въпрос възникне, ще сме успели да постигнем мир в Украйна“, каза Мелони. „Но трябва да бъдем много внимателни как действаме по отношение на руския газ“, допълни тя. „Не трябва да забравяме, че икономическият натиск, който оказваме върху Русия през последните години, е най-ефективното оръжие, с което разполагаме, за изграждането на мир“, подчерта тя.

Мелони също така изтъкна, че е важно да продължат преговорите за прекратяване на войната между САЩ и Иран, целящи отварянето на Ормузкия проток.

"Нужно е да продължи работата с цел да напреднат преговорите, да се положат всички възможни усилия за стабилизиране на ситуацията и да се отвори отново протокът", заяви Мелони. Тя припомни, че Ормузкият проток е фундаментален не само заради доставките на горива през него, но и заради доставките на торове.

Редактор: Цветина Петрова