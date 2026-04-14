Швейцарски музиканти свириха в ледена пещера, за да привлекат вниманието към бързото изчезване на ледниците с покачването на температурите.



Импровизираният концерт е организиран в пещера в ледника Мортерач, като към него е заснет и музикален видеоклип.



"Когато пристигнахме тук, останахме без думи, мястото е невероятно красиво. Въпреки че всички в Швейцария живеем толкова близо до места като това, бяхме изумени, когато видяхме колко красива може да бъде тази природа. И сме толкова благодарни, че успяхме да дойдем и да видим това магическо място с очите си, преди да е изчезнало. Вълнуваме се и сме истински благодарни", споделя Тифани Лимахер, швейцарска певица и текстописец.



Ледникът Мортерач се топи от десетилетия, вследствие на климатичните промени. Учените изчисляват, че ледената покривка се отдръпва с около 50 метра годишно, като топящата се вода издълбава тунели и пещери в леда.

"Това място, за мен, е доказателство за драматичното изчезване на ледниците. Водата, която се топи, образува все повече такива пещери и това води до по-бързо топене на ледника", казва Джовани Капенбергер, швейцарски глациолог.



Самите музиканти споделят, че обстановката ги е оставила дълбоко впечатлени. Учените обаче са на мнение, че е малко вероятно пещерата да оцелее до следващото лято, тъй като топенето се ускорява бързо.

"Пещерата едва ли ще е там догодина, защото с всяко лято южната й обвивка се отдръпва по-бързо. Отделно от това - отгоре имаме поне 10 метра аблация, това означава, че ледниците се топят както отгоре, така и отдолу, защото през лятото оттук преминава топъл въздух", казва още Капенбергер.



Швейцарските ледници са загубили големи количества лед през последните години, особено по време на рекордните летни горещи вълни. Екологични групи предупреждават, че много от тях могат да изчезнат напълно в рамките на десетилетия, ако глобалните температури продължат да се покачват.

Редактор: Цветина Петрова