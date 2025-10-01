Ледниците в Швейцария отбелязват пореден период на значително топене през последните 12 месеца. Според мониторинговия орган GLAMOS това е четвъртото по големина намаляване на обема на леда в историята. Зимата с малко сняг, особено в североизточната част на швейцарските Алпи, последвана от топлинни вълни през юни, е довела до загуба на 3% от общата маса на ледниците, се посочва в тазгодишния доклад на GLAMOS и Швейцарската комисия за наблюдение на криосферата.

"Това е наистина много", подчертава Матиас Хус, директор на GLAMOS, чиито доклади обхващат хидрологичната година от октомври до септември. Тенденцията на сериозно намаляване на ледниците се затвърждава, въпреки че топенето не е било толкова екстремно, колкото през 2022 г. и 2023 г., когато ледниците са загубили съответно 5,9% и 4,4%.

Швейцария регистрира най-лошото десетилетие по отношение топенето на ледовете, като от 2015 г. насам е загубила една четвърт от обема на ледниците, допълва Хус по време на посещение на ледника Рона в кантона Вале. Това е бил най-големият ледник в Европа по време на ледниковия период, но бързо се е свил, като през тази година е загубил средно около 1,5 м дебелина.

Според GLAMOS около 100 ледника в Швейцария са изчезнали в периода между 2016 и 2022 г., а до края на века съдбата им може да бъде последвана от още повече. Дори и климатът да се стабилизира днес, подчертават от мониторинговата агенция, ледниците ще продължат да се отдръпват. Ако емисиите на въглероден двуокис в световен мащаб спаднат до нула през следващите 30 години, тогава до 200 швейцарски ледника на голяма надморска височина биха могли да бъдат спасени, добавят от GLAMOS.

Тази година швейцарските ледници на височина под 3 000 метра над морското равнище пострадаха особено много. Докладът констатира, че някога здравият ледник Силврета в Североизточна Швейцария се е разтопил след най-ниското количество снеговалежи в района от началото на измерванията преди около 100 години.

Матиас Хус също така предупреждава, че намаляването на ледниците допринася за дестабилизирането на планините. Това може да предизвика лавини от скали и лед, като например опустошителното срутване на ледник, което унищожи село Блатен във Вале през май тази година.