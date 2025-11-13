Със затоплянето на нашата планета идва и друго драматично последствие — планинските ледници се топят. Алпите и Хималаите се свиват с безпрецедентна скорост. И Андите също са засегнати. През последните 40 години ледниците там са загубили половината си лед.

Патагония, в най-южната част на Южна Америка, е един от най-слабо проучените региони в света. Тук има ледници от хилядолетия. Тобиас Саутер и екипът му са дошли да вземат проби от 10-хилядолетния лед. „Ситуацията изглежда съвсем различно от очакваното. Мислех, че ледникът ще стига дотук и леденият къс ще е малко по-широк, но сега там горе има водопад. Ледникът беше дебел около 200 метра тук, но се стопи за година-две. От научна гледна точка това е катастрофа“, казва Тобиас.

И това не е единственото място в Патагония, където това се случва. На няколкостотин километра на север Сивият ледник също е загубил много лед. Изследователят не е изненадан, но да го види с очите си е шок.

„Когато пристигнеш на мястото и видиш колко много са се стопили ледниците, си спомняш какво е било преди три години. Наистина е шокиращо. Реалността те удря и осъзнаваш какво означава това“, казва Тобиас.

Ледниците в Швейцария продължават да се топят

Постоянният лед вече не е постоянен — той се топи с рекордна скорост. Ледниците тук се свиват от десетилетия, но през последните няколко изключително горещи години — с безпрецедентна скорост. Климатологът е притеснен за бъдещето. „Колко се затопля Земята е от голямо значение. Вижте прогнозите за развитието на ледниците до края на 2100 година. Дори да имаме само градус и половина затопляне, пак очакваме 20–30% загуба на маса от всички ледници по света", обяснява Тобиас. И още повече, ако температурите се повишат.

А всеки ледник осигурява живот, не само за редките животни и растения във високите планини. Около два милиарда души по света зависят от ледниците за водоснабдяването си, включително в Европа.

„Големите ледници в централния Алпийски регион са важни за водоснабдяването и ресурсите на питейна вода. А когато ледниците се топят, почвите с вечна замръзналост в планините също се размразяват. Планините се движат и склоновете им стават нестабилни", обясняват експерти.

За да останат ледниците непокътнати, трябва сериозно да намалим парниковите газове. Всяка десета от градус от глобалното затопляне е от значение.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Проект Бъдеще“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 21.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова