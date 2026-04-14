Испанското правителство подготвя указ, с който ще бъдат узаконени около 500 000 мигранти без документи. Новината беше съобщена от премиера Педро Санчес.

Мярката ще даде старт на извънредна процедура за легализация на хора, които пребивават нелегално в страната. Според Санчес това е „акт на нормализация“, тъй като тези хора вече са част от испанското общество и допринасят за неговото развитие.

Премиерът подчертава, че Испания има нужда от мигранти, за да се справи с недостига на работна ръка и застаряващото население, което поставя под риск пенсионната система и социалния модел. По думите му именно приносът на мигрантите е сред причините страната да бъде една от най-бързо развиващите се икономики в Европа.

Проучване: Европейците надценяват броя на нелегалните мигранти и искат по-строги мерки

Министърът на миграцията Елма Саиз обясни, че кандидатстването ще бъде възможно до 30 юни, като институциите са подготвени да обработят заявленията. От мярката ще могат да се възползват хора, които живеят в Испания поне пет месеца и са подали молба за международна закрила преди края на 2025 г., при условие че нямат криминални прояви. Легализацията ще обхване и техните деца.

Указът ще влезе в сила без гласуване в парламента, където управляващата коалиция няма мнозинство. Това предизвика остра реакция от страна на консервативната и крайнодясната опозиция, която предупреждава, че подобна политика може да насърчи нелегалната имиграция.

По данни на изследователския център Funcas в началото на 2025 г. в Испания е имало около 840 000 мигранти без документи, като повечето са от Латинска Америка.

Испания остава една от основните входни точки към Европа за хора, бягащи от бедност и конфликти, особено през Канарските острови, където ежегодно пристигат десетки хиляди мигранти.

