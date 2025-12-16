Голяма част от европейците погрешно смятат, че повечето мигранти в страните им пребивават нелегално, показва ново социологическо проучване в седем държави, цитано от The Guardians. Данните разкриват силна обществена съпротива срещу увеличаването на миграцията и широка подкрепа за сериозно намаляване на броя на мигрантите, включително чрез депортации.

Анкетата, проведена от YouGov във Великобритания, Дания, Франция, Германия, Италия, Испания и Полша, показва, че между 44 и 60% от запитаните в шест от страните вярват, че в тях има повече нелегално, отколкото законно пребиваващи мигранти. Реалните данни обаче сочат значително по-нисък дял на хората без документи. Например изследване от 2023 г. установява, че само около 21 на сто от имигрантите във Франция са били „недокументирани“ в някакъв момент.

В Полша общественото мнение е по-разделено – 36% смятат, че нелегалните мигранти са повече от законните, 28 процента са на противоположното мнение, а 22 на сто считат, че броят им е приблизително равен. Въпреки това в почти всички анкетирани държави се наблюдава силна подкрепа за ограничаване на миграцията. Между 49 и 60% от участниците заявяват, че предпочитат значително намаляване на броя на допусканите мигранти, като все пак се запази ограничен прием.

Около половината от анкетираните във всички седем държави подкрепят пълно стопиране на новите пристигания, съчетано с напускане на голям брой наскоро дошли мигранти. Между 64 и 82 на сто се противопоставят на каквото и да е съществено увеличение на миграцията, а запазването на сегашните нива среща повече подкрепа от съпротива единствено в Полша и Дания.

Що се отнася до депортациите - най-широка подкрепа има за връщането на мигранти, които са „нарушили правилата“, дошли са с цел социални помощи, нередовни, търсещи убежище или хора без валидни работни визи, заети в нискоквалифициран труд. Значително по-слаба е подкрепата за експулсиране на законно пребиваващи групи като студенти, висококвалифицирани специалисти и лекари – едва 15–24% от най-твърдите поддръжници на масови депортации биха подкрепили изгонването на лекари с работни визи.

Проучването показва и ясно разграничение между нагласите към нелегалната и легалната миграция. Между 56 и 75% от анкетираните смятат, че нелегалната миграция е имала негативен ефект върху страната им. Отношението към законната миграция е по-нюансирано – испанците са най-позитивни, докато французите и германците са най-критични, като значителна част от тях смятат, че дори легалната миграция е била по-скоро вредна.

Социолозите отбелязват, че макар легалната миграция да превишава значително нелегалната, проблемът не би изчезнал само с по-добра информираност. Според тях обществените тревоги надхвърлят икономическите аргументи и са тясно свързани с въпроси за идентичността, интеграцията и националните ценности.

Редактор: Ралица Атанасова