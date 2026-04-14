Израел и Ливан се споразумяха да започнат преки преговори в удобно за тях взаимно съгласувано време и място след тристранната среща, организирана от САЩ във Вашингтон по-рано днес, предаде „Ройтерс”, позовавайки се на изявление на Държавният департамент на САЩ.

Израелският посланик Йехиел Лайтер заяви, че двете страни са „на една страна” в противопоставянето си на „Хизбула”.

Ливанската посланичка в САЩ Нада Хамаде Моауад призова за примирие, определяйки срещата като „конструктивна", съобщи тя в изявление. „Подготвителната среща бе конструктивна”, се казва в изявлението, в което дипломатката посочва, че е настояла за примирие и завръщането на разселените от домовете им, като е подчертала и „пълния суверенитет на държавата” върху цялата ливанска територия.

Срещата беше открита от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който призова двете страни да се възползват от „историческата възможност” за мир и изрази надежда, че ще се очертае „рамка - върху която да бъде изграден траен мир”.

Посланиците на Израел и Ливан се срещат във Вашингтон за преговори за мир

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в събота, че Израел иска „разоръжаването на „Хизбула” и истинско мирно споразумение, което ще трае за поколения”. Ливанският президент Жозеф Аун от своя страна изрази надежда, че преговорите ще доведат до споразумение за примирие и начало на преки двустранни преговори.

„Хизбула”, която води бойни действия срещу израелски сили в Южен Ливан - се противопостави на преговорите и поиска те да бъдат отменени. Малко след началото на разговорите организацията заяви, че е открила „едновременни ракетни залпове” по 13 северноизраелски града.

Бивш израелски служител в отбраната, говорещ при условие на анонимност, заяви, че ще са необходими „много въображение и оптимизъм”, за да се смята, че проблемите могат да бъдат решени на тази среща, добавяйки, че „очакванията са ниски”.

Ливан бе въвлечен в общорегионалната война с Иран на 2 март, след като „Хизбула” атакува Израел. Оттогава израелските удари - включително мощна атака срещу Бейрут на 8 април - са убили над 2 000 души и са разселили над един милион, въпреки международните призиви за примирие. Администрацията на Доналд Тръмп настоява за разоръжаване на „Хизбула”, зачитане на суверенитета на Ливан и едновременно отстояване на правата на Израел.

