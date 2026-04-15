Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че Анкара работи за удължаване на примирието между САЩ и Иран, за намаляване на напрежението и за продължаване на преговорите.

Говорейки пред депутати в парламента, турският държавен глава каза, че въпреки проблемите, страната храни надежди.

Израелската армия призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар близо до ливанската столица

Президентът посочи, че атаките на Израел в Ливан вредят на перспективите за мир и допълни, че временното примирие е създало възможност, която не бива да бъде пропускана.

Според Ердоган трудните въпроси в преговорите могат да бъдат решени, ако страните се съсредоточат върху ползите от мира.

Тръмп: Мисля, че войната в Иран скоро ще приключи

Редактор: Ивета Костадинова