Израелската армия порази в сряда автомобил на около 20 километра на юг от ливанската столица Бейрут. Информацията за атаката идва ден, след като Ливан и Израел решиха да започнат преки преговори за постигането на траен мир- първите от над 30 години. Преговорите бяха отхвърлени от "Хизбула".

Израелската армия отправи и нов призив към жителите на Южен Ливан да се евакуират, предупреждавайки за въздушни удари срещу "Хизбула".

„Спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, разположени южно от река Захрани, в ход са въздушни удари срещу "Хизбула", а армията действа с висока интензивност в района“, заяви в социалната мрежа X говорителят на израелската армия на арабски език, полковник Авичай Адрае.

Той призова цивилното население да се изтегли на север от река Захрани, която се намира на десетки километри от границата между Израел и Ливан.

Ливанското ислямистко движение "Хизбула" от своя страна изстреля тази сутрин около 30 ракети срещу Израел от територията на Ливан, заяви пред "Франс прес" говорител на израелската армия.

След интензивните удари по Бейрут и други места в Ливан на 8 април, при които загинаха повече от 350 души, Израел не атакува ливанската столица заради дипломатически натиск, отбелязва АФП.

