Двама общински съветници - с инициали С. Н. и М. М. от град Септември, област Пазарджик, са задържани по подозрение за участие в схема за купуване на гласове. Това съобщи и.д. главен секретар Георги Кандев.

Към момента разследващите извършват претърсвания на общо седем адреса, като до този етап са открити около 27 000 евро. Очаква се сумата да бъде уточнена след приключване на процесуално-следствените действия.

1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега

Работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства и евентуалната връзка с други лица.

Случаят е част от по-широките действия на МВР и прокуратурата срещу изборните престъпления в страната. Само през последните дни при различни акции са били иззети общо над 1 милион евро, както и списъци с имена, тефтери и други доказателства, сочещи към организирани схеми за търговия с гласове.

В рамките на тези операции се извършват масови проверки на рискови обекти, разпити на лица и претърсвания на адреси в различни региони на страната, като целта е ограничаване на контролиран и корпоративен вот преди изборите.

