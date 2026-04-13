Старт на последната седмица от предизборната кампания. Тази неделя ще се състоят предсрочните избори, в които ще гласуваме кои да бъдат новите 240 народни представители в 52-я парламент.

На вота на 19 април ще участват 14 партии и 10 коалиции. Общият брой на избирателите е над 6 и половина милиона души. В страната в над 9 300 секции ще може да се гласува с машина, а в над 2 600 това ще бъде възможно само с хартиена бюлетина. На тези избори за първи път ще гласуваме изцяло зад паравани, а не в тъмни стаи.

Поглед към вота на студентите и учениците, навършили пълнолетие. Как могат те да гласуват в местата, където те се обучават, независимо, че нямат там постоянен адрес? Дни преди предстоящия вот се срещаме с двама третокурсници, избрали Софийския университет пред местните висши училища.

Родом от Плевен, днес Кристияна учи във Факултета по журналистика. И макар да живее в София, винаги се връща у дома, за да гласува.

„Избирам Плевен, тъй като съчетавам прибирането с гласуването, виждам се с роднини и с приятели. До момента не ми е пречило да се прибера до родния ми град и да гласувам там”, споделя Кристияна.

За да не пътува обаче над 300 километра до Плевен и обратно, пред Кристияна стои опцията да пусне гласа си в Софийска урна. От Централната избирателна комисия посочват, че студентите могат да гласуват в населеното място, където учат, дори и то да не им е родно. Процедурата – в избрана от тях секция трябва да представят заверена студентска книжка.

„Тези от тях, които имат електронни студентски книжки, би трябвало университетът да им издаде уверение, с които удостоверяват, че те са студенти и имат заверен съответния семестър, така че да го представят пред СИК”, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Именно така гласува Александър, дошъл преди три години от Варна, за да учи психология.

"Трудно ми е да ходя чак до Варна да гласувам и предпочитам, след като съм студент, да гласувам в един от пунктовете на София. Достъпно е, удобно е, бързо е. Когато изборите се падат в сесията, е изключително неудобно", разказва Александър.

На място в секцията се попълва и декларация. "Тези студенти и ученици попълват и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ще носят наказателна отговорност, ако гласуват и на друго място", допълва още Матева.

Но където и да гласуват, двамата студенти вярват в смисъла на изборите.

"От нашия граждански вот зависи промяната в държавното управление", заяви Кристияна. "Корупцията върви отдолу нагоре", допълни още Александър.