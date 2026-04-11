Колкото повече държава, колкото повече администрация и раздаване на нашите пари, толкова повече корупция и олигархия ще има. Това заяви съпредседателят на „Синя България“ Петър Москов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му формацията няма реална конкуренция в идеологически план, а единствено политически опоненти. „Всички останали предлагат едно и също - повече държава, повече разходи и повече контрол върху икономиката. Ние предлагаме обратното - по-малко държава и повече свобода за хората и бизнеса“, подчерта Москов.

Той очерта двете основни заплахи пред страната според „Синя България“. По думите му „силна власт в ръцете на един човек означава тотална държава и назначена олигархия“. „Първата е познатият модел на еднолична власт и контрол върху институциите, а втората е проектът за силна президентска власт, който също носи риск от безконтролност“, каза той.

Москов заяви, че борбата с корупцията минава през ограничаване ролята на държавата. „Да се бориш с мафията означава по-малко администрация, по-малко възможности за разпределение на публични средства и по-малко намеса в икономиката“, посочи той.

Според него страната е изправена пред труден период. „Предстоят времена на икономическа нестабилност, инфлация и социални напрежения. Времето на страхливите политици, които просто раздават пари, за да оцелеят, свърши“, сподели Москов.

Петър Москов: Имаме поредица от страхливи правителства, които не са направили нито едно реформаторско усилие

Той добави, че е необходимо „смело и реформаторско управление“, в което „Синя България“ може да бъде двигател.

По отношение на икономическите мерки Москов защити идеята за сериозни структурни промени. Според него съкращаването на администрацията и реформите в публичните системи ще позволят постепенно намаляване на данъчната тежест. „Големите инфраструктурни проекти трябва да се реализират с частни инвестиции, а не чрез държавно разпределение на средства, което създава корупционни практики“, обясни той. И допълни: „След тези промени ДДС може да започне да намалява от 20 на 19, а после на 18%. Това трябва да стане естествено, чрез работеща икономика, а не с популистки обещания“.

