Централната избирателна комисия представя актуални данни за предстоящия предсрочен парламентарен вот на 19 април.

10 дни преди изборите подготовката на вота върви с пълна сила. В сряда президентът Илияна Йотова и отговорните институции за организацията обсъдиха сигурността на изборите. От Министерството на вътрешните работи обясниха, че в периода от 17 март до 19 април на територията на цялата страна се провеждат специализирани полицейски операции срещу купения вот.

Президентът проведе среща с отговорните за организацията и честността на вота

Външният министър Надежда Нейнски отбеляза, че интересът към гласуването в чужбина е голям. За изборите на 19 април са подадени над 60 000 заявления, което е приблизително два пъти повече от броя им за вота през 2024 г.

