-
Владимир Георгиев: БСП ще предложи промени в Конституцията за връщане на правомощията на президента при избор на служебен премиер
-
Петър Москов: Повече държава означава повече корупция
-
Николай Попов: Със сигурност ще влезем в парламента, защото за нас има скрит вот
-
След изборите: Партньорства и разделителни линии
-
Акция „Купен вот“: Иззеха над 200 лични документа на починали хора в Монтанско (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Две партии се оплакаха от полицейски натиск. МВР отговори
-
Росица Кирова: Формулата за съставяне на стабилно мнозинство е много проста – диалог
"Когато няма ограничение, системата започва да боледува", каза той
Когато липсва мандатност, липсва и най-важният механизъм за ограничаване на властта. Това заяви кандидатът за народен представител от листата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в 25 МИР София д-р Александър Симидчиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му решението на Конституционния съд не решава проблема, а по-скоро измества фокуса от същината му. „Опитваме се да говорим за празноти в закона, вместо за това какво трябва да бъде, а именно ясни правила и ограничения на властта“, подчерта той. И добави: „Това е като имунната система, когато тя се активира и не може да се изключи, започва да боледува организмът. Получават се автоимунни заболявания. Същото се случва и с правосъдната система, когато няма механизъм да се ограничи властта“.
Според него в случая с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов липсват именно тези ключови елементи - избор и мандат. „Той нито е избран, нито има определен мандат. Това означава, че неговата власт е по-безконтролна, отколкото Конституцията допуска по принцип“, заяви Симидчиев.
Той зяви, че при тази ситуация не би трябвало да се упражняват някои от най-важните правомощия. „Той не бива да може да възобновява дела, защото това е изключително правомощие, дадено на легитимно избран главен прокурор“, посочи той.
Андрей Янкулов: Няма как Борислав Сарафов да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор
Симидчиев предупреди, че не бива да се нарушава балансът между институциите. „Разделението на властите е като баланса в организма, ако го нарушим, последствията могат да бъдат непредвидими“, каза той.
По отношение охраната на главния прокурор той отбеляза, че решенията трябва да се базират на реален риск, а не на символика. „Охраната не трябва да е статус, а необходимост. Тя трябва да се дава само при наличие на конкретна заплаха“, заяви Симидчиев.
Той коментира още, че бъдещите решения на ПП-ДБ зависят от вота на гражданите. „Хората ще решат как ще изглежда следващият парламент и какви мнозинства ще се формират“, каза той.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни