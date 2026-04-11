„За съжаление, наистина изглежда като една подходяща метафора това, което се случва, защото към момента не ми се струва, че самият Борислав Сарафов и Прокурорската колегия имат намерение да мръднат от пътя”, коментира служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „Събуди се” по NOVA. Той подчерта, че след решението на Конституционния съд за шестмесечния срок при временно изпълняващите длъжността главни прокурори, настоящата ситуация е „повече от наложителна” за промяна.

Янкулов поясни, че КС е постановил, че въведеният от законодателя шестмесечен срок за временно изпълнение на длъжността не е противоконституционен. „Господин Сарафов е на този пост вече близо три години. При това положение няма как той да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор”, заяви министърът. Той допълни, че се очаква Върховният касационен съд да се произнесе със задължителна тълкувателна сила, че Сарафов не може да упражнява ключови правомощия, което би го направило нелегитимен за целия обем от функции.

Янкулов: Поисках от председателите на ВКС и апелативните съдилища информация за случаи, при които е пропуснат шанс за справедливост заради Сарафов

Относно кадрите, на които се вижда прокурор да шофира в насрещното движение и да заплашва свидетел, Андрей Янкулов съобщи, че Министерството на правосъдието е изискало информация от МВР за потвърждаване на самоличността на лицето. „Ще го направя, ако видим липса на реакция от другите институции тук. Това е по принцип моята теза за начина на действие, който трябва да бъде упражняван от министъра на правосъдието при липса на адекватна реакция от съдебната власт”, заяви той.

⇒ Проблемите във Висшия съдебен съвет

Министърът посочи, че в Конституцията липсва „разблокиращ механизъм”, когато не може да бъде събрано необходимото мнозинство за избор на нови членове на ВСС. Той предложи като вариант при изтичане на мандата временно да бъдат назначавани членове от друг държавен орган, например президента, за да се спази принципът на мандатността. „Политическата система желае да контролира тези процеси, тя желае да решава какво ще се случва по върховете на съдебната власт, което е пагубно”, допълни Янкулов.

⇒ Изборът на европейски прокурори

Андрей Янкулов коментира и процедурата за избор на български представители в Европейската прокуратура. Той обяви, че министерството се опитва да стартира „изцяло прозрачна процедура” при ясни правила и политически неутрална комисия по подбора. Министърът отбеляза, че предходната процедура не е отговаряла на изискванията за независимост, което е наложило оттеглянето на нашите кандидатури от настоящото правителство.

⇒ Връзките на Емилия Русинова с „Осемте джуджета”

Министърът коментира случая с Емилия Русинова и установените от МВР нейни близки контакти с Петьо Петров и Кристиян Христов от криминалната мрежа „Осемте джуджета”, включително под формата на „пътуване в един и същ автомобил през границата на страната”. Според него липсата на своевременна реакция от страна на прокуратурата и ВСС по този случай показва степента на „инфилтриране на тази криминална мрежа до високите нива” на институцията.

