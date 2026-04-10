Близо 200 лични карти на починали хора са открити и иззети при специализирана полицейска операция в област Монтана, насочена срещу престъпленията, свързани с изборния процес.

По време на акцията са намерени общо 197 лични карти и 6 паспорта, както и списъци с имена и суми, за които има съмнения, че са свързани с купуване на гласове.

Проверени са 17 адреса, 240 автомобила и близо 300 души. В ареста са задържани трима души за различни престъпления, сред които и купуване на гласове.

Общо 19 престъпления са разкрити, като по повечето от случаите вече са образувани досъдебни производства. От полицията заявиха, че проверките ще продължат.

