Открити са също списъци с имена и суми, трима са задържани
Близо 200 лични карти на починали хора са открити и иззети при специализирана полицейска операция в област Монтана, насочена срещу престъпленията, свързани с изборния процес.
По време на акцията са намерени общо 197 лични карти и 6 паспорта, както и списъци с имена и суми, за които има съмнения, че са свързани с купуване на гласове.
Проверени са 17 адреса, 240 автомобила и близо 300 души. В ареста са задържани трима души за различни престъпления, сред които и купуване на гласове.
Общо 19 престъпления са разкрити, като по повечето от случаите вече са образувани досъдебни производства. От полицията заявиха, че проверките ще продължат.
