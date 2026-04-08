180 000 бюлетини са получени в областната администрация на Велико Търново. Сред изборните книжа има и други материали, с които да се обезпечи изборният ден на 19 април.

320 000 бюлетини вече пристигнаха в Бургас

„На 14 април от ГРАО-София ще ни бъдат предоставени избирателните списъци. На 15 април ще бъдат доставени ролките за специализирана хартия за машинно гласуване, а също и устройствата за видеонаблюдение“, информира Валентин Михайлов.

Областният управител е категоричен, че е създадена нужната организация, навреме са получени параваните и всички изборни книжа и материали, които са необходими за обезпечаване на изборния процес на 19 април.