В най-големия избирателен район у нас – Бургас, пристигнаха бюлетините и ролките за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Броят им е 320 000, като те ще бъдат разпределени в 745 секции. Книжата бяха приети в Областна администрация Бургас.

177 000 бюлетини пристигнаха в Русе

Първи книжата си получи Община Бургас, където има 325 секции. Останалите 12 общини ще получат бюлетините си през следващата седмица по график, а дотогава ценните книжа ще останат под засилено полицейско присътствие.