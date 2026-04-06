177 000 бюлетини за предстоящите предсрочни парламентарни избори пристигнаха в Русе преди по-малко от час. Книжата бяха доставени при засилени мерки за сигурност.

Бюлетините са изчислени спрямо броя на избирателите от предходни избори, които са предпочели да гласуват на хартия, като е предвиден и резерв. Това обясни председателят на Районната избирателна комисия, която пътува до Плевен, за да придружи ценните книжа.

Когато камионът пристигна в Русе областният управител символично сряза пломбата и започна разтоварването. Всички ценни книжа бяха прибрани в специално помещение, което беше запечатано в присъствието на членовете на Районната избирателна комисия. Бюлетините ще се съхраняват под 24-часова полицейска охрана до 16 април, когато ще бъдат разпределени в осемте общини на област Русе, които също имат ангажимент да осигурят помещения за съхранението им при необходимата охрана.

„Получихме ги с документи под контрола на Районната избирателна комисия. Сега вече са тук и ще бъдат запечатани в помещения, след което ще бъдат разпределени по общините“, обясни Милена Хинкова, председател РИК - Русе

„Всички дейности изпълняваме в срок. Срязването на пломбата беше символичен акт. Ясно е, че моето присъствие тук е именно такова, но с него потвърждавам ангажимента на служебното правителство за провеждане на честни избори“, обясни Орлин Пенков, областен управител на Русе.