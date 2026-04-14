В Унгария победи Петер Мадяр. Причината за това бяха най-вече социално-икономическите условия. Хората гласуваха по празния хладилник. Това заяви кандидатът за народен представител от „Продължаваме Промяната - Демократична България” Владислав Панев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Според него покупателната способност на заплатите в Унгария вече е сред най-ниските в Европейския съюз. „Инфлацията беше рекордна, а цената на форинта падаше. ДДС достигна 27%, което направи икономическото положение нетърпимо. Това логично доведе до падането на Орбан от власт”, коментира Панев.

По думите му политическата промяна не е просто идеологическа. „Орбан не е просто консервативен политик. Той е символ на антиевропеизма. Въпреки грешките си, Европейският съюз дава ключови предимства - свободно движение на хора, стоки и капитали и десетилетия мир, които не бива да се подценяват”, каза той.

Панев направи паралел и с България, като отбеляза, че тук политическата система е различна и изисква коалиции. „За да има партньорство след изборите, особено с Румен Радев, трябва да има гаранция, че то ще бъде полезно за страната. В момента виждаме по-скоро политически заявки, отколкото ясни реформи”, заяви кандидатът за депутат.

Той коментира още и настоящите икономически предизвикателства пред Европа. „След енергийната криза през 2022 г. бяха направени важни стъпки за диверсификация. Сега натискът идва от цените на петрола, но ситуацията с газа е значително по-стабилна”, сподели Панев.

Представителя от ПП-ДБ обърна внимание на нуждата от по-справедливи социални мерки. „Трябва да се стимулира използването на обществен транспорт. Настоящата помощ от 20 евро е насочена само към хора с автомобили, което означава, че най-бедните често не получават нищо. Това е абсурдно”, допълни той.

