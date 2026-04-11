Какви са обещанията на различните кандидати за власт. Събира ги Нели Тодорова, която всяка събота поставя въпросите, които вълнуват всички нас на кандидатите за депутатите.

Днес питаме какво правите след изборите. Партиите, които ще участват са "Прогресивна България", ГЕРБ, ПП - ДБ, "Възраждане" и "БСП-Обединена левица". Какво е най-важното за партията, кое е най-спешното кое трябва да се свърши, от какво са готови да отсъпят и какъв е компромиса, който биха или не биха направили? Отговарят политиците.

Заплати и пенсии: Какво планират кандидатите за власт?

Антон Кутев от "Прогресивна България" каза: "Олигархията трябва да бъде сложена на мястото си и държавата да бъде върната като върховенство".

Габриел Вълков от "БСП-Обединена левица" заяви: "Връщането на справедливостта в България. Започваме от една справедлива данъчна реформа - милионерите и милиардерите да плащат по-високи данъци".

Костадин Костадинов от "Възраждане" каза: "С независимостта на България никога няма да направя компромис. Затова създадох "Възраждане".

Деница Сачева от ГЕРБ-СДС отговори: "Да започнем път към икономическо развитие на България. Изгубихме много време в популизъм и предиозборни кампании".

Божидар Божанов от ПП-ДБ каза: "Няма как държавата да се развива, ако съдебната система не работи".

Данъци и осигуровки: Какво остава в джоба на работещите и какво предлагат партиите

За "БСП-Обединена левица" най-важното е да се направи данъчна реформа - богатите да плащат повече, а бедните по-малко, приемане на бюджета за настоящата година и без червени линии. Вълков заяви още: „През бюджетите всяка една партия може да реализира политиките, за които се бори. Често ни задават въпроса ще работим ли с Румен Радев. Трябва да видим дали ще бъдем поканени. Винаги в политиката е грешка да се поставят линии, видяхме какви грешки сме направили, няма да ги потворим".

За "Възраждане" най-важното е връщането на лева, без коалиции с ГЕРБ-СДС и ДПС, както и са готови на второстепенни компромиси. Лидерът на партията допълни още, че „влизането на България в еврозоната стана с фалшифицирани данни за бюджета и инфлацията. От ЕЦБ си затвориха очите. Ако върнем лева, ще имаме по-високи доходи. Въпрос на дни е финансовата ни система да започне да се разпада”.

За ПП-ДБ приоритет са върховенството на закона, нови правила за приемане на ВСС, без партньорства с ГЕРБ и ДПС. „Лева няма как да бъде върнат чисто формално. Един от основните ни приоритети е да сменим този състав на ВСС. Ние нямаме притеснения да преговаряме твърдо. Гражданите сложиха санитарен кордон и свалиха това правителство", каза Божанов.

Какви мерки срещу инфлацията предлагат кандидат-депутатите

За ГЕРБ-СДС най-важното е икономическо развитие, пприемане на бюджета, а партньорствата да стъпват на политики. „Важно е да надграждане нашето членство в Шенген и Еврозоната. Ние се отказваме от това да получаваме аплодисменти днес, за да има сигурност утре. Няма да направим компромис с финансовата стабилност и европейския път на България. Всички постижения на опонентите ни са станали с помощта на ГЕРБ. Абсолютно задължително е да се излъчи нов състав на ВСС", заяви Деница Сачева.

За "Прогресивна България" трябва да има ред в държавата, бюджетът да бъде приет, без компромиси и партньорства с ГЕРБ и ДПС. „Никой няма избор освен да прави спасителни действия. Първото нещо, което ще направим, е да върнем реда в държавата. Трябва да работим с всички освен с ГЕРБ и ДПС. Те показват, че са готови да разложат всяка обществена тъкан", каза Антон Кутев.

