Какви са обещанията на различните кандидати за власт. Събира ги Нели Тодорова, която всяка събота поставя въпросите, които вълнуват всички нас на кандидатите за депутатите.



Питаме онези, които според социологическите проучвания са с реален шанс да влязат в 52-то Народно събрание. Това са партиите, които са с шанс да прескочат бариерата от 4%. Тази седмица „Прогресивна България” и ДПС избраха да не отговарят на въпросите ни.

Въпросите са свързани директно с джоба ни. Миналата седмица говорихме за мерките, които желаещите да управляват България са готови да предприемат за овладяване на цените. Тази седмица е ред на въпросите за доходите ни.

Какви мерки срещу инфлацията предлагат кандидат-депутатите



Какви са плановете на различните формации за политиката по доходите като цяло. Как според тях трябва да се определя минималната работна заплата. Как да работи обществения сектор, а и дали трябва да продължат да действат онези правила, които в някои сфери заплатите автоматично се вдигат, а някъде скокът беше с 40-5%, като в МВР например. И накрая, но не на последно място, какво ще се случва с пенсиите ни.

Каква е заплатата? - един от най-важните въпроси, които си задава всеки тръгнал да търси работа. Това в случай, че има избор, защото в много от малките градове на практика има само eдин работодател и често той е държавата или общината. Пенсионерите пък в повечето случаи трудно свързват двата края.

Според Деница Димитров от Монтана за четиричленно емейство месечно са нужни поне 2 хиляди евро, особено ако децата са малки. Тя казва, че за 50 евро "вече не можеш да си купиш нищо - само 2-3 неща от първа необходимост".



Често казваме, че държавата трябва да направи нещо за заплатите ни, но стои и въпросът докъде може да влиза държавата, когато става въпрос за пазарна икономика.



Деница Сачева от ГЕРБ каза: "Държавата не би следвало да определя еднолично какъв ще бъде размерът на доходите. Политиците не трябва да определят на хартия заплатите, а трябва да създават условия хората да имат доходи".

Виктор Папазов от "Възраждане” посочи: "Ако говорим за МРЗ, нормално е държавата да се занимава с това, за да осигури един минимален доход, за да могат все пак хората достойно да съществуват".

Държавата няма как да гарантира, че всеки работник ще взима висока заплата, защото най-малкото това зависи и от работника и от подготовката, и от уменията му, и от фирмата, в която работи.

Йордан Иванов от ПП-ДБ: "Най добрият начин да се повишат доходите на пенсионерите, на работещите българи е държавата да инвестира в икономика, която реално работи, а не просто усвоява едни пари. В противен случай разпределяме бедност".

Иван Кръстев от „БСП – Обединена левица” заяви: "Доходите и жизнения стандарт би трябвало да бъдат основни приоритети на всяко едно управление. Държавата няма как да стои в страни от тези процеси и да бъде бездейна".

Според БСП държавата трябва да гарантира достойни възнаграждения. Минималната заплата трябва да се определя по формула, дори да не е 50% от средната, както е сега. В обществения сектор увеличението на заплатите трябва да е гарантирано, но начинът, по който бяха вдигнати доходите в някои сектори, като в МВР например, с по 50-60%, трябва да отпадне. При пенсиите поетапно трябва да отпадне тавана, а всеки работещ да плаща осигуровки върху цялата си заплата.

Кръстев каза още: "Един от най-ефективните и за съжаление много малкото инструменти, с които държавата разполага в момента, е определянето на размера на минималната работна заплата, като отправна точка, която да гарантира, че бротя на работещите бедни в страната трайно ще бъде намален докато изкореним този феномен". На въпроса дали МРЗ, равняваща се на 50% от средната работната заплата е точната математика той отговори: "Със сигурност не. 50% от средната е един подходящ ориентир. На първо място трябва да има задължително една минимална работна заплата за цялата страна. След което за нас най-добрия инструмент за регулиране на доходите е колективното трудово договаряне в различните сектори и браншове". "Това, което трябва да се запази, е ясен ориентир за адекватност на заплатите – не само в обществения но и в честния сектор", каза още Кръстев. Той посочи, че ръстът на заплатите в МВР е бил висок, но само за някои отделни позиции. "Основната част, хората които изнасят дейността по осигуряване на нашата сигурност и обществения ред, те получават в момента заплати близки до средната за страната. Трябва да има гаранция за ежегодното увеличение на заплатите в тези сектори, но не с тази метаматика. Тя е нечестна и включително спрямо самите тях, заети в съответния сектор", коментира още Кръстев.

"Има един съществен порок на пенсионно-осигурителния ни модел, който беше заложен още със създаването му в този му вид. И този порок е определянето на таван на максималния осигурителен доход". посочи още той.

Според него осигуровката трябва да е върху цялата заплата, да няма праг, над който да не се плаща. "Това ще засегне малко над 100 хиляди от общо 3 милиона заети в страната", допълни Кръстев.

Според „Възраждане” държавата трябва да гарантира минимални доходи, но минималната заплата трябва да се определя по сектори. В обществения сектор са нужни съкращения. Вторият стълб при пенсиите да отпадне. Папазов каза: "Ние смятаме, че е редно да се помисли за диференциране на МРЗ в различните сектори. Каква е целта – държавата трябва ясно да формулира за какво ще използва този показател, как да го използва, защото целта на МРЗ е социална, а те се опитват да решават данъчни проблеми с нея".

Според него администрацията е "раздут" сектор и трябва да бъде драстично съкратен. "Тези, които работят, разбира се, трябва да получават достойно заплащане, но има много паразитни структури, които нямат никаква функция, освен да получават заплата. Управляващите партии си създават така един твърд електорат". смята Папазов. На въпроса дали трябва да продължи да работи автоматизмът, който беше заложен последната година и имаше увеличения 40-50-60 процента той отговори: "От една страна, подобен механизъм създава устойчивост и предвидимост, от друга страна мнозина получават незаслужено високи заплати. Това също трябва да се преразгледа".

По негови думи пенсионната система е изкривена. "Започна изкривяването преди 22 години, когато се въведе т.нар. втори стълб чрез частична приватизация на държавното обществено осигуряване. Тази система доказано е грабеж. За последните 22 години пенсионерите и бъдещите вече са ощетени с 6 млрд. лв. Няма нужда да се увеличават вноските. Напротив – те могат да бъдат намалени след като втория стълб бъде закрит, защото той доказано е неефективен".

За ПП-ДБ нарастването на доходите минава през инвестиции в икономиката. Минималната заплата трябва да се отвърже от средната и да се вдига според икономическия растеж. В обществения сектор - незабавно 20% съкращения, а и държавните служители да си плащат осигуровките. Увеличението на пенсиите също зависи от развитието на икономиката. Иванов каза: "Увеличаването на МРЗ чрез формула е разпределяне на бедност. Без то да бъде съобразено с икономически реалности, с реалния растеж на икономиката, често пъти създава огромна тежест. Трябва да се намери решение за отвързване на МРЗ от средната, защото в противен случай произвеждаме още инфлация и още дългове. Трябва да се намери друго решение, което е разумно, което гарантира повишаване на доходи, но не и на цената на повече инфлация и повече бедност. През 2025 година за първи път в публичните разходи заплатите изпреварват пенсиите. Такова нещо до момента не се е случвало. Средната работна заплата в публичния сектор изпреварва тази в частния. Това превръща държавата в конкурент на частния бизнес, което е не е редно, тъй като частния бизнес издържа публичния сектор". "Наливането на пари в която и да е политика, в това число и тази със заплатите, без реформи е да наливаш вода в спукана кофа. Политически я елит, който ни управляваше, си отгледа партийна номенклатура", допълни той. "Тогава, когато растем, тогава когато имаме повече бизнес, тогава ще се върнат повече българи в България и този дисбаланс може да се обърне. И много важно – безпрецедентен брой на издадени ТЕЛК решения за 2025 година – 250 хиляди. В България всеки 8-ми е с ТЕЛК решение. Ние знаем, че там има измами, имаме сигнали за това. В Кърджали има издадени 17 хиляди ТЕЛК решения", заяви още Иванов.

Според ГЕРБ държавата трябва да регулира заплатите но не и за ги определя. Минималното възнаграждение да зависи от сектора. Автоматичните механизми за заплащане в обществения сектор трябва да се предоговорят. Увеличенията да са свързани с инфлацията. Възможността парите за пенсии от втория стълб да се инвестират по-ефективно и да носят повече доходност, според ГЕРБ ще носи и по-високи пенсии. Сачева коментира: "Ако продължаваме в този стил автоматично да определяме МРЗ, това означава, че убиваме малкия бизнес, правим така че цените автоматично да скачат. Трябва да има минимални възнаграждения по сектори". Тя коментира още и броя на служителите в държавната и общинската администрация така: "Тук имаме сектори, които са дебалансирани - например Инспекцията по труда. Там имаме около 400 инспектора, а фирмите, които подлежат на контрол са 400 000. Същевременно има и сектори, в които служителите изглеждат твърде много за работата, която трябва да свършат, така че и тук е нужен умен анализ и възможности за това да се използват съвременните технологии. Да, политика по доходите в определени сектори трябва да продължи да има. Някои сектори може би изпреварващо трябва да получават увеличения. Но всички автоматични механизми трябва да бъдат предоговорени и да взимат под внимание, ако нещо е автоматично, то това да бъде процента на инфлацията. Но всичко останало в т.ч. резултати, обществен интерес трябва да бъде взимано под внимание при определяне на заплатите в държавната администрация".

По отношение на пенсионната реформа Сачева каза: "В последните дни на това Народно събрание приехме много сериозни промени, които засягат 5 милиона български граждани. Ако досега средният пенсионен доход от спестяванията на българина във втория стълб беше 493 евро, за в бъдеще той ще бъде почти 800 евро. Ние дадохме възможност да се дава по-висока доходност".

Обратно в Монтана Деница Димитрова е категорична – трябва да се гласува. "Да, задължително. Винаги гласувам, въпреки че съм се заричала да не го правя, винаги ходя да гласувам. Смятам, че всеки трябва да гласува", казва тя.

Повече гледайте във видеото.