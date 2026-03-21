Инфлацията продължава да тревожи българите, а новото поскъпване на горивата заради напрежението в Близкия изток допълнително засилва натиска върху цените. На този фон гражданите и бизнесът очакват ясни мерки от политиците, но предложенията на кандидат-депутатите се разминават - от по-силна държавна намеса до ограничена подкрепа и пазарни решения.

В Монтана шофьорът Светослав Иванов реагира скептично на идеите за помощи. „Какво са 20 евро? Това не решава нищо“, казва той и настоява за реални мерки като намаляване на акциза върху горивата, вместо символични компенсации. Според него подобни суми не могат да облекчат домакинствата на фона на растящите разходи.

Според Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС държавата не трябва да гаси инфлацията с повече разходи, защото това само я засилва. По думите му помощите трябва да са строго насочени към най-уязвимите, а като временна мярка може да се обмисли намаляване на ДДС.

От своя страна Гергана Алексова от “БСП - Обединена левица” е категорична, че „инфлацията не е природно бедствие“. “Тя може да бъде овладяна чрез контрол върху надценките и по-активна роля на държавата, без обаче да се стига до фиксиране на цени”, смята тя.

По-радикални мерки предлагат от “Възраждане”. “Държавата трябва да се намеси много по-смело”, каза Димо Дренчев. Той настоява помощите да обхващат цялата икономика, тъй като „ако бизнесът не получи подкрепа, цените ще се върнат при хората под друга форма“.

В същото време Венко Сабрутев от “Продължаваме Промяната - Демократична България” посочи корупцията като основен двигател на инфлацията и предлага смяна на регулаторите, както и компенсации за горивата за всички потребители.

Повече вижте във видеото.