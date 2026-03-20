„Цените на горивата остават трудно предвидими на фона на напрежението в Близкия изток". Това заяви изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев в ефира на „Пресечна точка“.

По думите му ефектът от последните удари по енергийна инфраструктура в региона ще се усети със закъснение от ден-два и ще се отрази пряко върху цените у нас. Той посочи, че само за дни цената на петрола тип „Брент“ е скочила от малко над 100 до над 110 долара за барел, а природният газ в Европа е поскъпнал почти двойно спрямо нивата отпреди конфликта. „Никой вече не се ангажира с прогнози, защото сигналите са противоречиви – от една страна военни действия, от друга – опити за дипломатическо овладяване на ситуацията“, допълни той.

Продължава поскъпването на горивата у нас: Докъде ще стигнат цените на дизела и бензина

Според Делчев ключов фактор за поскъпването е и затварянето на Ормузкия проток, което ограничава значителна част от световните доставки на петрол. Въпреки опитите на страни като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да пренасочат износа си по алтернативни маршрути, недостигът на пазара се усеща.

В България вече има отражение върху цените на горивата, макар и по-ограничено. „При бензина и дизела се наблюдава увеличение от около 10–12%“, обясни Делчев. Той подчерта, че на този етап няма риск от недостиг на горива в страната. „Най-лошият сценарий е дефицит, защото той води до рязко поскъпване. В момента обаче има наличности“, каза още експертът.

По отношение на възможните мерки Делчев отбеляза, че правителствата в Европа прилагат два основни подхода – ограничаване на цените чрез тавани или компенсиране на потребителите. Според него по-ефективна е целевата подкрепа за уязвимите домакинства.

Има ли риск за доставките на горива в България

Делчев предупреди, че продължителна криза ще доведе до по-висока инфлация, тъй като поскъпването на горивата се отразява върху транспорта и цените на всички стоки. „Ако напрежението се успокои и Ормузкият проток бъде отворен, ще са нужни поне няколко седмици, за да започнат цените да се нормализират“, заключи той.

