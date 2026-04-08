Според комуникационни експерти политиците нямат нужда от пиар съвети
"Политиците нямат нужда от пиар съвети. Говорят едно и също, държанието им е същото като от преди 10 години. Имаме нов играч, но със стари послания и стария начин на комуникация. Няма никаква креативност при тях". Такова мнение изрази комуникационният експерт Максим Бехар в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
"Социалните мрежи се превърнаха в терен за водене на монолог. Политиците избягват дебатите, тъй като е много по-изгодно да качат клипче в мрежата. Дори не е нужно да отговарят на коментарите. Те са си свършили работата - показали са се. Имаме възможност да получим информация като избиратели", коментира липсата на лидерски дебати университетският преподавател и пиар експерт доц. Александър Христов.
Набира ли сила предизборната кампания и какво доминира в политическото говорене
Според Бехар у нас има голяма палитра от партии. "Не знам дали някой ще спечели повече от 20%, когато се събудим на сутринта на 20 април", добави комуникационният експерт.
"Това, че политиците са срещу някого и го профилират негативно, по никакъв начин не ги прави позитивни. Този метод измества плоскостта на разговора върху това какви са другите", каза още доц. Христов.
Редактор: Никола Тунев
